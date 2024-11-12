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  4. İzmir’de AVM’de yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

İzmir’de AVM’de yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

12.11.2024 20:32
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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Ege Perla isimli alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. AVM’de bulunanlar tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir’de AVM’de yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 19.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Ege Perla isimli alışveriş merkezinde çıktı. İlk belirlemelere göre yemek katında bulunan bir restorandan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki işletmelere de sıçrarken vatandaşlar panik ve korku içerisinde Avm’den çıkmaya çalıştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, içeride bulunanlar tahliye edildi.
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Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastanelere götürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir AVM
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