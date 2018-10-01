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İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Mart 2019'daki yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimleriyle ilgili kararını açıkladı. İzmir’de basın toplantısı düzenleyen Kocaoğlu, seçimlerde aday olmayacağını söyledi. Kocaoğlu yaptığı açıklamada "24 Haziran sonrası partime bir değişim çağrısı yapmıştım. Üzerinde çok tartışılan bu açıklamanın aslında çok önemli olduğunu görüyorum. O gün ne düşünüyorsam, bugün de aynı noktadayım. Yani değişimde ısrarlıyım. Sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir, kişilerle bir sorunum yoktur. " ifadelerini kullandı.

2004 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kocaoğlu, CHP'deki kurultay krizinde Muharerm İnce'ye verdiği destekle dikkat çekmişti.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kocaoğlu'nun kararı için, "CHP olarak Aziz Bey'in bu kararına saygılıyız ama siyasette zaman içinde çok şey de değişebiliyor. İzmir'de belediye başkanlığını yapabilecek çok sayıda arkadaşımız var" dedi.

AZİZ KOCAOGLU KIMDIR

AZİZ KOCAOĞLU KİMDİR?

21 Haziran 1948 yılında Tokat’ta doğan Aziz Kocaoğlu, 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

1974’te İstanbul Üniversitesi’nden İşletme dalında master derecesi alan Kocaoğlu, 1975-1978 yılları arasına bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak çalıştı. 1978-1979 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 1979 yılında kendi işini kurdu. Ortak bir girişimle 1986 yılında toprak sanayi dalında çalışmaya başladı.

Sanayiciliğin ardından siyasi yaşamına CHP Gençlik Kollarında başlayan Kocaoğlu, SODEP kurulduğunda bu partiye üye oldu. 2001-2003 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yapan Kocaoğlu, 28 Mart 2004 seçiminde CHP’den Bornova Belediye Başkanı seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina‘nın ölümü üzerine CHP İzmir teşkilatı tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlere CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giren Kocaoğlu, %56 oy oranıyla seçimi kazanıp 2009-2014 dönemi için halktan güvenoyu aldı.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
14 yılda izmir için ne yaptın
şükürr gerçi yerine gelecek adamda birşey yapmaz oylar CHP’ye İzmir’de lağam kokusundam ölmeye devam...
seçilmiyeceğeni bilioyor siz muharremle bir olup kemale savaş açın sonra
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