İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimleriyle ilgili kararını açıkladı. İzmir’de basın toplantısı düzenleyen Kocaoğlu, seçimlerde aday olmayacağını söyledi. Kocaoğlu yaptığı açıklamada "24 Haziran sonrası partime bir değişim çağrısı yapmıştım. Üzerinde çok tartışılan bu açıklamanın aslında çok önemli olduğunu görüyorum. O gün ne düşünüyorsam, bugün de aynı noktadayım. Yani değişimde ısrarlıyım. Sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir, kişilerle bir sorunum yoktur. " ifadelerini kullandı.

2004 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kocaoğlu, CHP'deki kurultay krizinde Muharerm İnce'ye verdiği destekle dikkat çekmişti.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kocaoğlu'nun kararı için, "CHP olarak Aziz Bey'in bu kararına saygılıyız ama siyasette zaman içinde çok şey de değişebiliyor. İzmir'de belediye başkanlığını yapabilecek çok sayıda arkadaşımız var" dedi.

AZİZ KOCAOĞLU KİMDİR?

21 Haziran 1948 yılında Tokat’ta doğan Aziz Kocaoğlu, 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.