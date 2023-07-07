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İzmir'de Azra Elibol kendini metrelerce yüksekten boşluğa bırakmıştı! Ünlü ismin kızı çıktı

07.07.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geçtiğimiz günler korkunç bir olay yaşanmıştı. 18 yaşındaki Azra Elibol, 8 katlı otoparkın çatısından kendini boşluğa bırakmıştı. Şans eseri hava yastığına düşen ancak atladığı sırada vücudunun bazı yerlerini çarpan Azra Elibol hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ölüm kalım mücadelesi veren Azra Elibol'un babasının ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.

İzmir'de Azra Elibol kendini metrelerce yüksekten boşluğa bırakmıştı! Ünlü ismin kızı çıktı

İzmir'de geçtiğimiz pazartesi meydana gelen olayda 18 yaşındaki Azra Elibol, 8 katlı otoparkın çatısından kendisini boşluğa bırakmıştı. Açılan hava yastığına düşen Azra Elibol, düşerken vücudunun bazı kısımlarını çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ölüm kalım mücadelesi veren Azra Elibol'un babasının ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı. Azra Elibol'un babasının, Avrupa Parlamentosu ve Lordlar Kamarası'nda eğitim vererek 2022 yılında ünlü Forbes Dergisi'nce 'Yılın mentor ve performans koçu' seçilen ilk Türk olarak dünya literatürüne giren ve 'Yaşam Üstadı' olarak tanınan Fatih Elibol olduğu belirlendi.

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8'İNCİ KATTAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Olay geçen Pazartesi günü saat 18.00'de Çankaya semtindeki meşhur Hilton Oteli'nin yanındaki 8 katlı otoparkın çatısında meydana geldi. Alsancak semtinde oturan annesi Gülsen C. ile birlikte yaşadığı öğrenilen 18 yaşındaki Azra Elibol, şuan kullanımda olmayan otele ait 8 katlı otoparkın çatısına çıkarak canına kıymak istedi. Çevreden geçenlerin intihar için otoparkın çatı katına bir genç kızın çıktığını haber vermesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Polisin genç kızı intihardan vazgeçirmek için çabası sürerken, itfaiye ekipleri de beton zemin üzerine önlem için hava yastığı açtı. Uzun süren ikna çabalarına rağmen intihardan vazgeçmeyen Elibol, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Şans eseri hava yastığına düşen ancak atladığı sırada vücudunun bazı yerlerini çarpan genç kız yaralı olarak ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi devam eden ve beyin kanaması nedeni ile bilinci kapalı olan Elibol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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AZRA'NIN BABASI ÜNLÜ İSİM ÇIKTI

Azra Elibol'un babasının ise önce Marmaris'teki bir gayrimenkul şirketinin sahibi, sonrasında da İstanbul'da mentorluk, yaşam, gelişim, performans gibi kavramlarda kişilere, şirketlere ve koçlara da koçluk eğitimi veren Fatih Elibol olduğu ortaya çıktı. Geliştirdiği ELB sistemi ile 'Ben insan aşığıyım. Sistemim, bu dünyadaki tüm canlıların sevgiyle var olması üzerine' diyen Elibol'un hayata ve insanlara dair önemli bilgiler verdiği kaydedildi. Halen AB Parlementosu'nun ve Birleşik Krallık Lordlar Kamarası'nın mentor koçluğunu sürdüren ICF sertifikalı mentor koç Fatih Elibol'un uzun süre önce eşi Gülsen C.'den boşandığı için İstanbul'da yaşadığı belirtildi.

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İNTİHARINDA ÇARPICI İDDİA

Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre intihar ederek yaşamına son vermek isteyen Azra Elibol'un ise babasına düşkün olduğu öğrenildi. Kitap ve eğitimleri ile de tanınan Elibol'un kızı Azra'nın durumunun ise halen ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastanede ölüm kalım mücadelesi veren genç kızın ailevi sebeplerden dolayı intihar etmiş olabileceği öne sürüldü.


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