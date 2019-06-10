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İzmir'de baba vahşeti! Kızlarına kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 22:32 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre cinnet getiren Mustafa Kemal S. (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan 2 kızını av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan 2 kardeş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, baba Mustafa Kemal S. gözaltına alındı.

İzmir'de baba vahşeti! Kızlarına kurşun yağdırdı

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634 sokakta bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katında meydana geldi. Seferhisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde yat kaptanlığı yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Mustafa Kemal S., henüz belirlenemeyen bir nedenle evde cinnet getirdi. Mustafa Kemal S., eşinin dehşet dola bakışları arasında kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.'ye (13) av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan iki kardeş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

2 KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, baba Mustafa Kemal S.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri Sudenaz S. ve Gamze S.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan 2 kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri söz konusu evde incelemelerde bulundu. Mustafa Kemal S.'nin kızlarını neden vurduğu alınacak olan ifadesinin ardından belirlenecek.

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izmir Bayraklı Mustafa Kemal S.

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