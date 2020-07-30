İzmir'de bayram namazı saat kaçta? Diyanet İzmir Kurban Bayramı namazı vakti 2020

Kurban Bayramı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah bayram namazına gitmek isteyen müslüman vatandaşlar İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak araştırmaya başladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayram namazı koronavirüsten kaynaklı kılınamamıştı. İşte Diyanet'in paylaştığı İzmir Kurban Bayramı namaz saatleri..
Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet namaz saatleri takvimine göre, 81 ilde bayram namazı farklı dakikalarda idrak edilecek. İzmir'de bayram namazı 06:45'te gerçekleşecek. Bayram namazı öncesinde, camilerde bayram hutbeleri okunacak.
Büyük şehirlerde namaz kılmak için yer bulmaya çalışan vatandaşların bir kısmı da yeni açılan Ayasofya'da namaz kılmak için hazırlığa başladı. Camilere sınırlı kişinin alınması, İzmir'de oturan vatandaşları bayram namazı için, erkenden kalkıp camide yer kapmaya teşvik etti.
Koronavirüs salgınından dolayı eskisi gibi kişi sayıları olmayan camilere Kurban Bayramı namazı için girişleri sınırlı alınacak. İzmir Kurban Bayramı namazı saatlerinde camilerde koronavirüs önlemleri kapsamında kişi alınacak. İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak sorusunu soran vatandaşlarımız için listemiz aşağıda.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek.
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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