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İzmir'de Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından zemindeki 2 katı çökerek yan yatan Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde 11 yaşındaki Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan Öztürk’ün anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

İzmir'de Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

İzmir Bayraklı’daki 8 katlı Barış Sitesi'nde, dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, zemindeki 2 katı çöken bina yan yattı. Yan yatan binanın yıkılmaması için iş makineleriyle destek sağlandı. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Binada 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1'i ağır 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Yaralılardan biri olan Emine Eren (60), 14 saat sonra kurtarıldı. Eren, İzmir'e gelen Bursa Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkardı. Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu, enkazda kalan 10 yaşındaki torunu Çınar ve eşi Ünal Eren'e ulaşılmaya çalışıldı öğrenildi. Toplam 5 kişinin enkaz altında olduğu düşünülürken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Emine Eren'i kurtaran ekipteki Mahmut Sert, "Mutfak tarafında bulunduğunu söylediler. Aralıktan içeri girdim ve seslenmeye başladım. Ses gelir gelmez ekip amirime haber verdim. 14 saat sonra kurtardık. Çok şükür sağ salim ulaştık. Enkaz altında torunu ve eşi de var. Ancak artçı depremlerden dolayı içeri giremiyoruz. Onlara da ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAHREDEN HABER

Devam eden kurtarma çalışmaları kapsamında 11 yaşındaki Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Öztürk’ün cenazesini enkazdan çıkardı. Öztürk’ün anne ve babası gözyaşını tutamadı.

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Kaynak: DHA


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