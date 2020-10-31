İzmir'de Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

İzmir Bayraklı’daki 8 katlı Barış Sitesi'nde, dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, zemindeki 2 katı çöken bina yan yattı. Yan yatan binanın yıkılmaması için iş makineleriyle destek sağlandı. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Binada 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1'i ağır 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Yaralılardan biri olan Emine Eren (60), 14 saat sonra kurtarıldı. Eren, İzmir'e gelen Bursa Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkardı. Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu, enkazda kalan 10 yaşındaki torunu Çınar ve eşi Ünal Eren'e ulaşılmaya çalışıldı öğrenildi. Toplam 5 kişinin enkaz altında olduğu düşünülürken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Emine Eren'i kurtaran ekipteki Mahmut Sert, "Mutfak tarafında bulunduğunu söylediler. Aralıktan içeri girdim ve seslenmeye başladım. Ses gelir gelmez ekip amirime haber verdim. 14 saat sonra kurtardık. Çok şükür sağ salim ulaştık. Enkaz altında torunu ve eşi de var. Ancak artçı depremlerden dolayı içeri giremiyoruz. Onlara da ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.