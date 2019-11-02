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İzmir'de bıçaklı kavga!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 01:20 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de bıçaklı kavga!

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Ordu Caddesi'nde Hüseyin Aydın (26) ile arkadaşı O.D (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 ayrı yerinden bıçak darbesi alan Aydın, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri zanlı O.D'yi gözaltına aldı. (AA)

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