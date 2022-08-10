İzmir'de bir aileyi sokak ortasında katletmişti! Kriminal rapor beklenecek

Olay, 10 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, İzmir'in Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile aralarında daha önce sokak köpeği besleme ve arsa sebebiyle husumet olduğu öğrenilen Yahya Köşek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için 'kasten öldürmeye iştirakten' 3'er kez müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan da sanıklar hakkında 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu 'silahla tehdit' eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, 'darbederek yaralayan' ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'MERMİSİ BİTİNCE ŞARJÖR ALDI'

Sanıkların yargılanmalarına, bugün görülen 2'nci duruşmayla devam edildi. 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç, olayda eşini kaybeden Rıdvan Güçlü, anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edildi. Her iki tarafın da komşusu olan H.S., "Olay günü sesleri duyup sokağa çıktım. Ali İhsan Kılıç'ı şarjör takarken gördüm. 2 aile arasında zaten arsa davası nedeniyle husumet vardı" dedi.

Tanık olarak dinlenen S.E. ise "İki aile 35 yıllık komşular. Ancak arsa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Kavgayı en başından gördüm. Mehmet Kılıç, duvarın yanında bekliyordu. Ben silahı almak için Ali İhsan'ın elini tuttum, yalvardım. Ancak olmadı. Mermisi bitince Mehmet Kılıç'ın evinden şarjör aldı. Sonra olay gerçekleşti" dedi.

'MERMİLER CEBİMDEYDİ'

Tanıklardan Y.G. de ifadesinde, "Dışarı çıktığımda Yahya Köşek vurulmuştu. İki taraf arasında arazi nedeniyle husumet var. Ali İhsan, Meryem Köşek ellerini kaldırdığı halde ona da ateş etti. Şarjörü bitince doldurup geri geldi ve Funda Güçlü'ye de ateş etti" diye konuştu.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından heyet, olay günü çekilen videoları izledi. Görüntülerin ardından söz alan Ali İhsan Kılıç, "Silahın mermileri cebimdeydi. Şarjörüm bittikten sonra beni vurmamaları için ağabeyimin evinin önüne gidip, mermileri şarjöre doldurup olay yerine döndüm" dedi.



*Öldürülen Yahya Köşek

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Söz verilen Mehmet Kılıç da bir kez daha aileler arasında husumet olmadığını savunarak, "Arsa olayının üzerinden 45 sene geçti. Ölçtürdük. Bazı kaymalar olmuş. Ancak istesem 45 yıl beklemezdim. Kimseyle husumetim yoktu. Suçum yok. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, kriminal raporun beklenmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.



*Öldürülen Meryem Köşek

(DHA)



