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İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 08:27 | Son Güncelleme

İzmir'de 10 dönümlük tarlasında lahana, barbunya, fasulye gibi mahsuller yetiştiren çiftçinin tüm araziyi lağım suyu ile suladığının ortaya çıktı. Ekipler tarlaya baskın yaparak cezai işlem uyguladı.

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. M.K adlı çiftçinin, Bekleme mevkiindeki 10 dönümlük sebze tarlasını lağım suyu ile suladığı ortaya çıktı.

Tarlaya baskın yapan ekipler tutanak tutup, çiftçi M.K'ye 5 bin lira tutarında para cezası kesti. Lağım suyu ile sulanıp yetiştirildiği tespit edilen lahana, barbunya, fasulye gibi ürünler ise tarla sürülerek imha edildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre zabıta görevlileri, mahsullerin vatandaşın sofrasına ulaşmadan imha edildiğini belirterek halk sağlığı ile oynayanlara taviz vermeyeceklerini ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
izmir Tire tarla lağım suyu

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
nede olsa izmir
senin icin suraya defalarca cumleler yazdim yazdim sonra sildim. silme sebebimde hep cumlemin sonunda olayin senin cahilligine cikmasi. Cok cahil bi adamsin keske sadece sussanda bari cehaletin belli olmasa
Toprağı elinden neden almamışlar.
bu nasıl bir mantık ve vicdandır...
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