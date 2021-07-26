HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de bir işletmeci iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı astı

İzmir'de bir işletmeci iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı astı

26.07.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir işletmeci iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarına destek verdi.

İzmir'de bir işletmeci iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı astı

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gazi Kadınlar Sokağı'ndaki Mülkiyeliler Birliği Lokalini işleten Kemal Özçakar, AA muhabirine, salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanların zor günler geçirdiklerini söyledi.

Salgının başlangıcından itibaren kendilerinden istenilen tüm kısıtlama ve kurallara uyduğunu anlatan Özçakar, normalleşme süreciyle nefes aldıklarını belirtti.

Son Dakika: 26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

AMACI BİLİNÇ OLUŞTURMAK

Bilim insanlarının aşılama çağrılarını desteklemek için kendi iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asarak, bu konuda bilinç oluşturmayı hedeflediğini kaydeden Özçakar, "Ben kapalı kaldığımız zamanlarda aşı çalışmaları ne durumda diye merak ediyordum. Sonra aşı bulundu ve çok sevindim. Çünkü bu virüsün bulaşmasını önleyecek bizim de tutunabileceğimiz noktada gerçekçi olmamız gerekirse en önemli şey aşıydı. Aşının yaygınlaşması bulaşmanın önüne geçecek ve biz de normale dönmeye çalışacaktık." dedi.

"AŞI OLDUM DENDİĞİNDE İKNA OLURUM"

İş yerine gelen her müşterisine aşı olup olmadığını soracağını vurgulayan Özçakar, "Ben insanların kişisel beyanlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben aşı oldum dediğinde ben buna ikna olurum ancak çok şüpheci olduğum noktada cep telefonlarındaki uygulamalardan aşı tarihlerini kontrol edebilirim." diye konuştu.

Müşterilerinden yana bir endişe duymadığını anlatan Özçakar, "Ben müşterilerimin de bu konuda bana problem çıkaracağına katiyen inanmıyorum aksine destekleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü benim bu çabam aynı zamanda müşterilerimin kendi sağlıklarının korunması ve gözetilmesine hizmet ediyor." ifadelerini kullandı. (AA)

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacakTrabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklamasıProf. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Park halindeki iki araç çarpıştı, biri alev aldı! Şaşkına çeviren olayPark halindeki iki araç çarpıştı, biri alev aldı! Şaşkına çeviren olay
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İzmir koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs pandemisinde toz aşı ve hap umudu

Koronavirüs pandemisinde toz aşı ve hap umudu

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

Emine Ün'ün kız kardeşi hayran bıraktı! "Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel"

Emine Ün'ün kız kardeşi hayran bıraktı! "Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel"

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti

Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.