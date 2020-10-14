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İzmir'de bir kişi daha sahte alkolden hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 09:29 | Son Güncelleme

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 19'a çıktı. Öte yandan sahte içki ile ilgili İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 17'si tutuklandı.

İzmir'de bir kişi daha sahte alkolden hayatını kaybetti

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

ÖLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si de dün yaşamını yitirmişti.

22 KİŞİDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt genelinde sahte içki zehirlenmelerine bağlı ölüm olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda H.K'nin elebaşı olduğu suç örgütünün merdiven altı üretilen sahte içkileri piyasaya sürdüğünü belirledi.

İstanbul, Adana ve Bursa'da faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü lideri H.K'nin de arasında bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda damıtma kazanı, 2 havalandırma ve soğutma sistemi, 2 bin 600 litre damıtılmış alkol, 900 litre damıtma aşamasında 3 bin 500 litre sahte alkol, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek, 29 bin lira, 3 bin 350 dolar, 630 avro ile 32 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenmesi, bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA


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