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İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

İzmir'in Hatay semtinde, 20 gün önce bir apartmanın çatısına çıkan kedi, mahsur kaldı. Ege Hayvan Hakları Federasyonu, AKUT ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çabalarından ise sonuç çıkmadı. Apartman sakinleri, sosyal medyada olayla ilgili paylaşımlar yapılması sonrasında, alkollü kişilerin gece kapılarına dayanıp kediyi kurtarmaya geldiklerini söylediğini aktardı.

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

İzmir Hatay semti Murat Reis Mahallesi'nde 20 gün önce bir apartmanın çatısına çıkan kedi, bir daha inemedi. Kediyi kurtarma çabaları da bugüne kadar sonuç vermedi. Kedi, erişebildiği 4 farklı apartman çatısında yaşamını sürdürürken, hayvanseverler de bulunduğu yere yiyecek ulaştırmaya çalışıyor.

Mahallede yaşayan hayvanseverlerden Özlem Bozkurt (43), "Elimizde hayvanseverler ve AKUT tarafından gönderilen 4 kapan var ancak kediyi yakalayamıyoruz. Yetkili birilerinin kapıları açtırması, bize akıl vermesi ve yardımcı olması gerekiyor. Apartmanlar özel mülkiyet olduğu için kediyi kurtaracak ekibin apartmana giriş izninin bulunması gerekiyor" dedi. Hayvanseverler tarafından mama atılarak beslenen kedinin sağlık durumu iyi olsa da durmaksızın miyavlaması bölge sakinlerini üzüyor.

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'ELE GELEN BİR KEDİ DEĞİL'

Mahsur kalan kedinin 1 yaşından daha küçük olduğunu belirten Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "20 gün önce çatıda kediyi gördük. Mahallece bildiğimiz bir kedi. Ele gelen bir kedi değil. Çatıya çıkmış, ağlıyor. Hayvanseverler toplandı ne yapabileceğimizi konuştuk. Veteriner, bayıltılırsa düşüp ölebileceğini söyledi. Bu süreçte öncelikle itfaiyeye bildirdik. İtfaiye ekipleri geldi ancak kediyi yakalayamadı. Polisle görüştük ve bir sonuç alamadık. Sonra bir kedi kapanı olduğunu ve bu kapanla kedinin yakalanabileceğini öğrendik. AKUT İzmir Operasyon Birim Sorumlusu Murat Arasa ulaştık. Kendileri kediyi kurtarmak için kapan gönderdi. AKUT, binanın özel mülkiyet olması sebebiyle, yetkileri bulunmadığı için müdahale edemedi. Kapanı kurup kediyi kurtarmayı denedik ancak kedinin erişebildiği apartmanların yöneticileri çatıya çıkışa izin vermedi. Özel mülk olduğu için izin vermemeleri bir bakıma doğru. Kurtarma çalışmaları sırasında çatı kırılabilir, çatıda olan kişi zarar görebilir ve bu durumdan yönetici sorumlu olur. Yetkili bir kişinin çatıya çıkması gerekiyor. Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Bayri Ersoy ile görüştük ve Funda hanımın gönderdiği ekip buraya geldi ancak kediyi yakalayamadı aynı zamanda kedinin keyfinin yerinde olduğunu ve isterse inebileceğini söylemişler. Son derece yanlış bir bilgi, hayvan aşağı inemiyor" diye konuştu.

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APARTMAN SAKİNLERİ DE MAĞDUR

Kedinin çatısında yaşadığı apartmanın sakinleri ise, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar yapılmasından sonra, alkollü kişilerin bile gece kapılarına dayanıp kediyi kurtarmaya geldiklerini söyledi. Özel mülkiyete giriş izni olan yetkili ve deneyimli ekiplere kurtarma çalışmaları için apartman yönetimi tarafından izin verileceği kaydedildi. (DHA)

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