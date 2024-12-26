İzmir'de bisikletle giderken yürüyen kadını taciz etti! İğrenç anlar kamerada

İzmir'de kadına taciz! Yolda yürüyen 26 yaşındaki N.Ş. isimli kadın yanından geçen bisikletli tarafından elle taciz edildi.

Olayın ardından şüpheli uzaklaşırken, taciz anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Harekete geçen Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera ve saha çalışması sonucu şüphelinin İ.K. (27) olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheli İ.K. kısa sürede Bornova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Bayraklı İlçe Emniyet binasına götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolda yürüyen N.Ş.’nin arkasından gelen bisikletli şüphelinin taciz ettiği ve yoluna devam ettiği görülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır