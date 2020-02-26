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  4. İzmir'de bulunan kayıp kızlar ailelerine teslim edildi! İfadeleri ortaya çıktı

İzmir'de bulunan kayıp kızlar ailelerine teslim edildi! İfadeleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 17:26 | Son Güncelleme

Isparta’daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve İzmir’in Konak ilçesinde bulunan 3 lise öğrencisi ailelerine teslim edildi. Lise öğrencilerinin ifadelerinde macera için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Kızların palyaço kılığında vatandaşlarla fotoğraf çektirip, bu sayede maddi kazanç sağlama planlarının olduğunu söyledikleri de ifadelerde yer aldı.

İzmir'de bulunan kayıp kızlar ailelerine teslim edildi! İfadeleri ortaya çıktı

20 Şubat tarihinde Isparta’daki evlerinden çıkan Tuana Y. (16), Gülizar S. (16) ve Buse A. (16), ailelerinin kayıp başvurusunun ardından 5 gündür aranıyordu. İzlerine en son Denizli’de rastlanan 3 lise öğrencisinin İzmir’de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti. 3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlar da polis tarafından titizlikle incelendi.

Kayıp olan 3 kız çocuğu dün İzmir’in Konak ilçesinde bulundu. Tuana Y., Gülizar S. ve Buse A., Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra akşam saatlerinde yetiştirme yurduna gönderildi. Geceyi burada geçiren çocuklar, bugün ailelerine teslim edildi. Çocuklarını teslim almak için yetiştirme yurduna gelen aileler, açıklama yapmadan araçlarıyla yurttan hızlıca ayrıldı.

MACERA İÇİN KAÇMIŞLAR

İfadelerinde kızların macera için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Kızların palyaço kılığında vatandaşlarla fotoğraf çektirip, bu sayede maddi kazanç sağlama planlarının olduğunu söyledikleri de ifadelerde yer aldı.

Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı’nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti.

(İHA)

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