HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de bulundu! 7 bin 800 yıllık: Birtakım ritüellerde kullanılıyor

İzmir'de bulundu! 7 bin 800 yıllık: Birtakım ritüellerde kullanılıyor

08.08.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bulunan Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu. Heykelciğin birtakkım ritüellerde kullanıldığı belirtilirken Prof. Dr. Özlem Çevik, "Genellikle bu tür figürleri kırık buluyoruz. Bunu bütün halinde bulduk. Çok nadir bir eser." dedi.

İzmir Kemalpaşa'da bulunan Ulucak Höyüğü'nde kadın figürlü heykelcik bulundu. 7 bin 800 yıllık olduğu belirtilen heykelciğin ritüellerde kullanıldığı ifade edilirken, kazı başkanı Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistoriya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik, "Genellikle bu tür figürleri kırık buluyoruz. Bunu bütün halinde bulduk. Çok nadir bir eser" dedi.

ulucak-hoyugunde-7-bin-800-yillik-kadin-figurlu-heykel-bulundu_5837_dhaphoto8

İLK BULUNTULAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin desteğiyle, İzmir'in en eski yerleşim yeri, 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü"nde yürütülen kazı çalışmaları bu yıl da başladı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistoriya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009 yılında kazı başkanlığını devraldığı höyükteki çalışmalarda bu yılın ilk buluntusu da gün yüzüne çıkarıldı.

Ulucak Höyüğü’nün, Ege Bölgesi'nin ilk çiftçilerine ev sahipliği yaptığı tespit edilmiş; ilk yerleşimcilerin 7,5 metrelik kültür tabakası boyunca evlerini birbiri üzerine inşa ederek kesintisiz 1150 yıl boyunca aynı yerde iskan ettikleri ortaya çıkmıştı.

ulucak-hoyugunde-7-bin-800-yillik-kadin-figurlu-heykel-bulundu_5837_dhaphoto6

"MAHREMİYET DERECESİNİN YÜKSEK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, tarihi alan hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Çevik, "Ulucak Höyüğü kazılarıyla birlikte sadece İzmir'in değil, Batı Anadolu'nun günümüzden 8 bin 850 yıl önce iskan edilmiş. İzmir'in tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine götürmesi nedeniyle bu kazılar önemli. Bölge, verimli bir ovada yer alıyor. Anahtar bir yerleşim yeri. 1150 yıl boyunca kesintisiz olarak iskan görmüş bir yerleşim yeri. İzmir'in ilk çiftçilerinin yerleştikten sonra iskan ve toplumsal olarak nasıl dönüştüğünü göstermesi açısından da önemli. Mimari olarak çit ve çamur tekniğiyle ilk olarak evler yapılmış. Genellikle birbirinden bağımsız konutlar yapılmış. Kimi zaman ise bitişik konutlarda var. 900 yıl sonra derme çatma mimariden taş temelli kerpiç mimariye geçildiğini görüyoruz. Aynı zamanda evlerin avlularının da yapıldığına tanık oluyoruz. Duvarlar çekilip, yerleşimlerin sokaklarla birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Mahremiyet derecesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Daha kolektif bir topluluktan, daha müşterek bir toplum yapısından, mahrem yapısı yüksek bir yapıya geçişi görüyoruz" dedi.

ulucak-hoyugunde-7-bin-800-yillik-kadin-figurlu-heykel-bulundu_5837_dhaphoto4

"BİRTAKIM RİTÜELLERDE KULLANILIYOR"

Bu yılki kazıların ilk buluntusunun kadın figürlü heykelcik olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Çevik, "İlk buluntumuz, bir kadın figürü. 7 bin 800 yıl öncesine ait bir buluntu. Kilden yapılmış bir figür. 8 santimetre boyunda. Bu kil heykelcikler, birtakım ritüellerde kullanılıyor. Örneğin evin bereketini bolluğunu arttırmak için kullanılabilir. Genellikle bu tür figürleri kırık buluyoruz. Bunu bütün halinde bulduk. Çok nadir bir eser. Şimdiye kadar bütün bulunan 3'üncü eser" dedi.

ulucak-hoyugunde-7-bin-800-yillik-kadin-figurlu-heykel-bulundu_5837_dhaphoto3

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meydan savaşı gibi... Sebebi şoke etti! Saniye saniye görüntülendiMeydan savaşı gibi... Sebebi şoke etti! Saniye saniye görüntülendi
Sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişimSosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişim
Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılarCanlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…

Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…

TOGG için satış netleşmeye başladı

TOGG için satış netleşmeye başladı

Plajı karıştıran olay! Dayaktan kurtulmak için denize kaçtı ama...

Plajı karıştıran olay! Dayaktan kurtulmak için denize kaçtı ama...

Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'

Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'

EYT, emekli maaşları, asgari ücret… AK Parti kulisleri bunu konuşuyor! ‘Oy kaybı durdu…’

EYT, emekli maaşları, asgari ücret… AK Parti kulisleri bunu konuşuyor! ‘Oy kaybı durdu…’

Fazıl Say'dan aday önerisi!

Fazıl Say'dan aday önerisi!

İlginizi Çekebilir

Herkesi şaşırttı! Hırsızları dükkan sahibi böyle durdurdu

Herkesi şaşırttı! Hırsızları dükkan sahibi böyle durdurdu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.