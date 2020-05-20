HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2020 20:20 | Son Güncelleme

İzmir'de merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin minarelerinden İtalyan marşı "Çav Bella" çalındı. İzmir Müftülüğü, ildeki camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı

İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçesindeki cami hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı.

İzmir Müftülüğü, ildeki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

MÜFTÜLÜK DOĞRULADI: SABOTAJ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

Açıklamada, iddialarının doğru olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan Emniyet de konu hakkında araştırma başlattı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
İstiklal Caddesi'nde şaşırtan manzara! İstiklal Caddesi'nde şaşırtan manzara!
Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şaşkına çeviren telefon!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şaşkına çeviren telefon!

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni reform paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni reform paketi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde şaşırtan manzara! 'Eski durumuna gelmiş gibi'

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan manzara!

Uyuşturucu almaya gelenler karantinada mahsur kaldı

Uyuşturucu almaya gelenler karantinada mahsur kaldı

Çocukların ilk işi denize girmek oldu

İlk iş denize gittiler ama...

Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket!

Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket!

Koronavirüs temizliğinde ortaya çıkan 18 yıllık cinayette ikinci tutuklama

18 yıllık cinayet koronavirüs temizliğinde ortaya çıkmıştı! Yeni gelişme

Tunceli’de ilk defa Mısır Akbabaları görüldü

İlk kez görüldü! Tam 8 tane...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.