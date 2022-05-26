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İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını! Daha önce 'Çav Bella' çalmıştı, şimdi 'Yüzünü göremem'

26.05.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de gece saatlerinde camilerin merkezi ezan sistemlerine girilerek kısa süreli müzik yayını yapıldı. Bülent Ersoy’un “Yüzünü göremem” adlı şarkısının hoparlörden dinletilmesi üzerine, görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, daha önce de 2 gün üst üste camilerde müzik yayını yapılmıştı.

İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını! Daha önce 'Çav Bella' çalmıştı, şimdi 'Yüzünü göremem'

Sosyal medyada İzmir'de Torbalı ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez camilerinin hoparlöründen müzik yayını yapıldığına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayıldı. Bülent Ersoy’un “Yüzünü göremem” adlı şarkısının hoparlörden dinletilmesi üzerine, görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattı.

MÜFTÜLÜK: HEMEN SİSTEM KAPATILDI

Yaşanan olay ile ilgili İzmir İl Müftülüğü, dün gece saat 22.00 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii ve Ayrancılar Merkez Camii’nin ses sistemine girilerek müzik yayını yapıldığını, bunun üzerine görevlilerin duruma müdahale ederek ses sistemini kapattıklarını açıkladı. Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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DAHA ÖNCEDE MÜZİK YAYINLARI YAPILMIŞTI

İzmir’de geçtiğimiz yıllarda 2 gün üst üste camilerde müzik yayını yapılmıştı. 20 Mayıs 2020 tarihinde İzmir’in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerde kimliği belirsiz kişiler tarafından İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. 21 Mayıs günü ise Bornova ve Bayraklı ilçelerinde Selda Bağcan şarkıları çalınmıştı. Bunun üzerine İzmir İl Müftülüğü, yapılan bu saldırılara tedbir amaçlı olmak üzere İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezi ezan sistemden vazgeçilmesi tavsiyesine rağmen bazı il ve ilçelerde bu sistem sürüyor.

(İHA)

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İzmir
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