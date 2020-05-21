İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

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