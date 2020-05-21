İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama

Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Erba\u015f "\u0130zmir M\u00fcft\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz\u00fcn ses sistemine yasad\u0131\u015f\u0131 bir \u015fekilde girerek m\u00fcdahalede bulunan kimli\u011fi belirsiz ki\u015filer taraf\u0131ndan yap\u0131lan \u00e7irkin sald\u0131r\u0131 asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'Sansasyonel eylem haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki ter\u00f6ristler \u0130stanbul'da yakaland\u0131Koronavir\u00fcs do\u011fal hayata yarad\u0131: Bal\u0131klar ve ku\u011fular geri d\u00f6nd\u00fc