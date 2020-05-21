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  4. İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 14:50 | Son Güncelleme

İzmir’in çeşitli bölgelerinde bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce ‘Çav Bella’ çalınması olayı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi.

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...


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