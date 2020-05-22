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  4. İzmir'de camilerden müzik yayını soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandı

İzmir'de camilerden müzik yayını soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö, tutuklandı.

İzmir'de camilerden müzik yayını soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandı

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö, tutuklandı.

Ayrıntılar birazdan...

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