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İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 12:01 | Son Güncelleme

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Turgutlu yönüne giden İsmail Aslanhan yönetimindeki TIR, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ali Talar'ın kullandığı işçi servisi minibüsü ile çarpıştı. Şoför dahil 15 kişinin yaralandığı kazada olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, yaralananlardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen işçi servisine TIR'ın yandan çarpmasıyla meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Ankara Asfaltı Caddesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi.
İzmir'den Turgutlu yönüne giden İsmail Aslanhan yönetimindeki 35 KN 506 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ali Talar'ın kullandığı 35 PGL 87 plakalı işçi servisi minibüsüne sol yanından çarptı.
Kazada, şoför dahil minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kaza izmir

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