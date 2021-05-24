İzmir'de cep telefonlarına zararlı yazılım göndererek dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cep telefonlarına "pandemi destek, maske cezası" gibi içeriklerle mesajlar gönderen 2 kişi, bu mesajlardaki linkler aracılığıyla yüklenen zararlı yazılım sayesinde çok sayıda kişinin banka hesap bilgilerini ele geçirdi.

Bu hesaplardan kendi hesapları ile yakınlarına ait hesaplara havale, EFT işlemi gerçekleştiren zanlılar, ayrıca kredi kartı bilgilerini kullanarak düzenledikleri sahte kimlikle internet üzerinden alışveriş yaptı.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Durumu tespit eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ve 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramasında 6 telefon, 2 simkart, laptop, 2 harddisk, tabanca, 10 adet fişek ve sahte kimliğin yanı sıra dolandırılan vatandaşların kredi kartı bilgileriyle alındığı anlaşılan televizyon, oyun konsolu ile oyuncu monitörü ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İZMİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

Vatandaşların, benzer olayların mağduru olmamaları için kaynağı belli olmayan linkleri açmamaları gerektiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: