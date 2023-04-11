İzmir'de CHP ilçe seçim bürosuna saldırı! 'Korkmuyoruz'

İzmir’in Konak ilçesinde CHP seçim bürosuna sabah 08.00'de taşlı saldırı düzenlendi. Elini aldığı taşı seçim ofisinin camına vuran kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırganın madde bağımlısı olduğu ileri sürüldü.

"BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ"

CHP Konak Gençlik Kolları sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda “KORKMUYORUZ, GELİYORUZ! İlçe seçim ofisimize yapılan saldırıyı kınıyoruz! Yapılan baskılar bizi yıldırmaz daha çok güçlendirir. Tüm halkımızı bize destek olmaya çağırıyoruz!” ifadelerine yer verildi.

KORKMUYORUZ, GELİYORUZ!



İlçe seçim ofisimize yapılan saldırıyı kınıyoruz!

Yapılan baskılar bizi yıldırmaz daha çok güçlendirir. Tüm halkımızı bize destek olmaya çağırıyoruz!#kınıyoruz #korkmuyoruz #geliyoruz pic.twitter.com/G8JhAexkHj — CHP Konak Gençlik Kolları (@CHP_Konak_Genc) April 11, 2023



