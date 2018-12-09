İzmir'de CHP'nin adayı kim olacak? Kamil Okyay Sındır'da adaylığını duyurdu

Aziz Kocaoğlu'nun bırakma kararı almasının ardından herkes "CHP'nin İzmir adayı kim olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Pek çok ismin adaylığı gündeme gelirken şu ana kadar netleşen bir isim yok. Öte yandan Sındır, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'de Kamil Okyay Sındır'ın da aday olduğunu yazdı.

'KENDİSİNDEN ÇOK PARTİSİ İÇİN ÇALIŞIYOR'

Sındır için "2009- 2014 arasında İzmir- Bornova Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Şu anda kendisinden çok partisi için çalışıyor. Trabzon'dan geldi, yine parti görevi icin Bartın'a gitti." ifadelerini kullanan Öztürk yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

Aday adayları arasında adı geçen Sındır, “Ben seçimlerde milletvekili adayı olarak partimize oy istedim. Belediye başkanı olma talebinde bulunma hakkını kendimde görmem. Halk ve örgütümüz belediye başkanlığında görmek isterse şevkle, heyecanla bu görevi yaparım” diyor.

Sındır, AKP-MHP ittifakının İzmir'de beklediği sonucu alamayacağına inanıyor.

Kamil Okyay Sındır'a göre “Büyükşehiri kazanamama” diye bir riskleri yok. Bıçak sırtı seçimi aldıkları ya da kaybettikleri ilçelerde, İYİ Parti seçmeninin oylarına ihtiyaç var. Doğru adaylarla İzmir'de bugünkünden daha iyi duruma gelineceğine inanıyor.



