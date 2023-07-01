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İzmir'de cinayet gibi kaza: Sürücü 18 yaşında çıktı... İlk ifadesine ulaşıldı!

01.07.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menderes ilçesinde, önceki gün katliam gibi bir trafik kazası meydana gelmiş ve kazada 5 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenler bugün toprağa verildi. Öte yandan feci kazaya neden olan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. 18 yaşındaki sürücünün ilk ifadesi de ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi. Kazaya sebep veren 18 yaşındaki sürücünün, ifadesinde sollama yapmak istediğini söylediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İzmir-Aydın Yolu Kısık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Torbalı istikametine seyir halinde olan 18 yaşındaki Y.K. idaresindeki hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü.

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Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer'in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar'ın (69) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada otomobilde bulunan sürücü Özcan Özer ve oğlu Ali Alperen Özer ile minibüste bulunan Mustafa Karaca ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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CENAZELER DEFNEDİLDİ

Feci kazada otomobil içerisinde bulunan otomobil sürücüsü Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer ve ablası Şengül Acar'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından ailelere teslim edildi.

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Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, aynı aileden 4 kişi Buca Kırklar Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırklar Mezarlığında defnedildi.

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Kazada hayatını kaybeden Mustafa Karaca'nın da cenazesinin defnedildiği öğrenildi.

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SOLLAMA YAPMAK İSTEMİŞ

Öte yandan kazada, otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. olay yerinden hızla uzaklaştıktan sonra yakalanıp gözaltına alındı. 18 yaşındaki sürücü Y.K.’nin jandarmadaki ilk ifadesinde sollama yapmak isterken otomobile çarptığını söylediği öğrenildi. Sürücü, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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trafik kazası İzmir

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