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İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu! Son yılların en büyüğü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

İzmir’de gerçekleştirilen son yılların en geniş kapsamlı cinsel içerikli kaçak ürün operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan çok sayıda ürün ele geçirildi. Operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu! Son yılların en büyüğü

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bulunan Gıda Çarşısı içerisindeki bir depoda cinsel içerikli kaçak ürünler bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler depoya baskın düzenledi. Gerçekleşen baskında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 220 bin 991 performans artırıcı hap, 57 bin 285 geciktirici jel, 10 bin 113 performans artırıcı çikolata ve macun, 144 bin etiket ve boş kapsül, yaklaşık 350 bin performans artırıcı hap elde etmeye yarayan 16 kilogram sildenafil, 20 litre geciktirici sprey ve boş kapsüllerin içine ham maddeyi doldurmakta kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili M.T., S.T. ve G.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. 3 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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