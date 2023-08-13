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İzmir'de Damla Evren'in şüpheli ölümü! Cansız bedeni boş arazide bulundu, yanındaki ilaç detayı dikkat çekti

13.08.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Buca'da boş bir arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen polisler hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini ve kimliğinin 26 yaşındaki Damla Evren olduğunu belirledi. Cansız bedenin yanında bulunan ilaçlara el konulurken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

İzmir'de Damla Evren'in şüpheli ölümü! Cansız bedeni boş arazide bulundu, yanındaki ilaç detayı dikkat çekti

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 26 yaşındaki Damla Evren'in cansız bedeni boş arazide bulundu. Olayın şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Buca ilçesi Şirinkapı Mahallesi Pazaryeri yakınındaki boş arazide hareketsiz halde yatan kadın olduğunu gören çevre sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

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CANSIZ BEDENİNİN YANINDA KALP RİTİM BOZUKLUĞU İLACI BULUNDU

Damla Evren'e ait olduğu belirlenen cesedin yanında kalp ritim bozukluğu ilacı bulundu. İlaçlara incelenmek üzere el konuldu.

Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ya da darp izi olmayan Evren'in bir süre önce eşinden ayrıldığı ve bir kız çocuğu annesi olduğu öğrenildi.

Acı haberi alan Damla Evren'in ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

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ANNESİYLE TARTIŞIP EVE GİTMEDİ

Damla Evren'in ölümünü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlatırken, genç kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Damla Evren'in olaydan birkaç gün önce annesiyle tartıştığı, tartışmanın ardından da eve gitmediği öğrenildi.

Genç kadından geriye kızıyla çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

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