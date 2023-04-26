İzmir'de dehşet anları! Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'deki silahlı saldırı saat 23.00 sıralarında Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Süvari, yönetimindeki otomobiliyle seyir halindeyken, arkasından gelen ve plakası öğrenilemeyen bir araç önüne geçerek yolu kapattı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Araçtan inen kişiler, Süvari'ye tabancalarla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri Volkan Süvari’yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Süvari, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süvari’nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Volkan Süvari’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

