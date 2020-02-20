İzmir'de dehşet anları! TIR'ı üzerlerine sürdü

Olay, pazartesi günü, Karakuyu Mahallesi'ndeki asfalt üretim tesisinde meydana geldi. İş yerinde kendisi de şoför olan ve diğer şoförlerden de sorumlu Selahattin B., iddiaya göre, bir şoföre, aracının temiz olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Selahattin B., tartışma sonrası iş yerinin otoparkında park halindeki TIR'ı çalıştırdı ve şoför ile asfalt işçilerinin üzerine sürdü. Canlarını kurtarmak isteyen işçiler ve şoför, panikle kaçıştı. Bir süre otoparkta işçilerin üzerine TIR sürmeye devam eden Selahattin B., ardından iş yerinden çıkıp, hızla gitti. TIR'ı iş yerine 10 kilometre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna park eden Selahattin B., kayıplara karıştı.

SORUTURMA BAŞLATILDI



İşçilerin ve şirket sahibi Tezcan Canıtez'in şikayeti üzerine Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin hayatını tehlikeye atan, Selahattin B.'nin arandığı belirtildi.

Kaynak: DHA





