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İzmir'de dehşet! Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 23:54 | Son Güncelleme

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki astsubay Köksal Doğru, kuaför dükkanı işleten eşinin iş yerinde katliam yaptı. Doğru,işyeri önünde tartıştığı eşi Handan Doğru ile iş yerine malzeme getiren Alper R.'yi tabanca ile öldürüp, iş yeri çalışanı Gizem Önal'ı da yaraladıktan sonra intihar etti.

İzmir'de dehşet! Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde meydana geldi.

KUAFÖR SALONUNDA KATLİAM YAPTI

İddiaya göre, Astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasının art arda ateşleyerek katliam yaptı.

100 METRE SONRA İNTİHAR ETTİ

Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile iş yerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper R.'ye isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.

Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper R. ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, iş yeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Gizem Önal, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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