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  4. İzmir'de dehşet! Kocası hapiste olan kız arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Kocası hapiste olan kız arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

31.08.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de dehşet! Bergama'da meydana gelen olayda bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısının eşinin de cezaevinde olduğu belirlendi.

İzmir'de dehşet! Kocası hapiste olan kız arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir’in Bergama ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.

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GÖZALTINA ALINDI

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Çokgezer (30) ile kız arkadaşı olduğu ileri sürülen ve kocası cezaevinde bulunan H.Ç. (25) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından H.Ç., Çokgezer’i göğsünden bıçakladı. Çokgezer kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Çokgezer’in yaşamını yitirdiği tespit edilirken, genç adamın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli H.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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