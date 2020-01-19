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  4. İzmir'de dehşet! Parkta tartıştığı eşini vurarak ağır yaraladı

İzmir'de dehşet! Parkta tartıştığı eşini vurarak ağır yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 20:39 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde, Murat S.( 50) parkta tartıştığı eşi Leyla S.'yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Murat S. olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınırken, vücuduna iki kurşun isabet eden Leyla S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Şehit Sami Akbulut Caddesi 75. Yıl Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sanayide kaporta dükkanı bulunan Murat S., henüz belirlenemeyen bir nedenle parkta tartıştığı eşi Leyla S.'ye, çevresindekilerin dehşet dolu bakışları arasında tabanca ile ateş açtı. Leyla S. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Polis ekipleri gelinceye kadar silahla vurduğu yaralı eşinin başında bekleyen Murat S., polislere tabancayı bırakarak teslim oldu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı Leyla S. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Omzuna ve karın bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı öğrenilen Leyla S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(DHA)

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