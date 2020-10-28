HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de dehşete düşüren olay! Eve giren şüpheli iki yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı

İzmir'de dehşete düşüren olay! Eve giren şüpheli iki yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 07:55 | Son Güncelleme

Dehşete düşüren olay İzmir'de yaşandı. İddiaya göre Suriyeli bir ailenin evine giren kimliği belirsiz kişi evde bulunan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı. Evdekilerin uyanması üzerine panikleyen şüpheli, iki çocuğu bırakıp kayıplara karıştı.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Eve giren şüpheli iki yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı

İzmir'deki lay, saat 03.30 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Meriç Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. M.T. ve imam nikahlı eşi N.B., uyurken iddiaya göre ailenin evine kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli girdi.

ANNE FARK EDİNCE ÇIĞLIK ATTI

Şüpheli, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ailenin uyuduğu sırada, N.B.'nin yanında yatan 2 yaşındaki A.T.'yi almaya çalıştı. Durumu fark eden anne N.B.'nin çığlık atması üzerine, şüpheli çocuğu bırakarak evden kaçtı.

M.T.'nin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek araştırma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, M.T.'nin evine giren ve çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Korkunç olay! Pencereden bakan kişi pompalı tüfekle öldürüldüKorkunç olay! Pencereden bakan kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede? Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Diğer Haberler
Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma
Tepki toplamıştı! Flaş gelişme
Ankara’da korkunç olay! Pencereden bakan kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Korkunç olay! Pencereden bakan kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu!
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 10 ilde PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı
Ankara’da deprem! AFAD duyurdu
Ankara’da deprem! AFAD duyurdu
Ankara'da doğalgaz patlaması: Yaralılar var
Ankara'da doğalgaz patlaması! Yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.