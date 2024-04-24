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İzmir'de demir sopalarla 3 kişiyi öldüresiye döven 6 şüpheli hakkında karar!

24.04.2024 00:53
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Görüntüler sosyal medyada olay olmuştu. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen ve demir sopalarla öldürülesiye darp edilen 3 kişiye ilişkin olayda, 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'de demir sopalarla 3 kişiyi öldüresiye döven 6 şüpheli hakkında karar!

Olay, geçtiğimiz pazar günü akşamı Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, U.K. (23), O.S. (23) ve M.Y. (22) adlı kişiler, kafenin önünde oldukları esnada tanımadıkları 7 kişilik grubun demir sopalarla saldırısına uğradı. Saldırı anı kafede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, hastaneye sevk edilen gençlerden U.K.’nin aldığı darbelerle kafasından yaralandığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR!

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı başlatılan çalışmalarda, suça sürüklenen çocuklar E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. dün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan dün, konuyla ilgili İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018. Sokak üzerinde 21 Nisan'da saat 22.30 sıralarında meydana gelen kavga olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalarda 3 şahsın Bornova ilçesinde ikamet ettikleri ve gezmek amaçlı Bostanlı’ya geldikleri, daha sonra yaşanan tartışma sonucunda bir grup tarafından darp edildikleri anlaşılmıştır. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan saha ve kamera çalışmalarında olayın suça sürüklenen çocuklar E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, adı geçen şahıslar 22 Nisan 2024 günü yakalanmıştır.

Olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar ile birlikte adli tahkikata devam edilmektedir” ifadelerine yer verilmişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka İzmir
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