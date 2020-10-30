HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de deprem sonrası trafik yoğunluğu

İzmir'de deprem sonrası trafik yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Kent merkezinde iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, operatörlerdeki yoğunluk nedeniyle yakınlarına ulaşamayınca, tedirgin olup yollara düştü.

İzmir'de deprem sonrası trafik yoğunluğu

İzmir'in Bayraklı İlçesinde kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı. En fazla yıkımın yaşandığı ilçede enkaz altında kalan vatandaşlar var.

Depremin ardından sokaklara dökülen vatandaşlar, dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı binaların yıkıldığı kentte, vatandaşlar büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

ege-denizinde-6.6-buyuklugunde-deprem-izmirde-yikima-neden-oldu-3-_2292_dhaphoto3

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Bu arada depremin ardından kent merkezinde iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, operatörlerdeki yoğunluk nedeniyle yakınlarına ulaşamayınca, tedirgin olup yollara düştü.

Bu nedenle kent merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

'İZMİR'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURMAYIN' UYARISI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çataklı, "Lütfen; deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın" dedi.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Deprem Bursa'da da hissedildi! Büyük panik kameradaDeprem Bursa'da da hissedildi! Büyük panik kamerada
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
İzmir'de şiddetli deprem! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı
İzmir'de şiddetli deprem! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı
Deprem sırasında vatandaşların kaçış anı kamerada
Deprem Bursa'da da hissedildi! Büyük panik kamerada
İzmir'de canlı yayın sırasında depreme yakalanan gencin dehşet anları kameraya yansıdı
Depreme canlı yayında yakalanan gencin dehşet anları kamerada
İzmir'de yıkılan binadan üç yaralı çıkartıldı
Üç yaralı enkaz altından çıkartıldı!
İzmir'de şiddetli deprem: Enkaz altından yaralı kadın çıkarıldı
Enkaz altından yaralı kadın çıkarıldı
Son dakika! İzmir'de yaşanan deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.