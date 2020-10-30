İzmir'de deprem sonrası trafik yoğunluğu

İzmir'in Bayraklı İlçesinde kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı. En fazla yıkımın yaşandığı ilçede enkaz altında kalan vatandaşlar var.

Depremin ardından sokaklara dökülen vatandaşlar, dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı binaların yıkıldığı kentte, vatandaşlar büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Bu arada depremin ardından kent merkezinde iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, operatörlerdeki yoğunluk nedeniyle yakınlarına ulaşamayınca, tedirgin olup yollara düştü.

Bu nedenle kent merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

'İZMİR'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURMAYIN' UYARISI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çataklı, "Lütfen; deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın" dedi.

(DHA)



