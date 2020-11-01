İzmir'de depremzedeler geceyi ateş başında geçiriyor

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören ve çadırda kalan depremzedeler, geceyi çadırların önünde, sobada ateş yakarak geçiriyor.

"BU BİNADAKİLERİN HEPSİ DIŞARIDA"

Depremzede Yakup Türk, "Çocuklarımız depremden etkilendiği için evimize giremiyoruz. Bu binadakilerin hepsi dışarıda, çadırda kalıyoruz. Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

"TORUNLARIM ÇOK KORKTU"

Depremde evi hasar gören ve geceyi dışarıda geçiren Recep Bekçe ise "Depremde evimiz hasar gördü. Torunlarım çok korktu, şu an çadırda kalıyoruz" diye konuştu. (DHA)

