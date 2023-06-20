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İzmir'de derin dondurucuda 4 ceset bulunmuştu! Valilik duyurdu: Yakalanan katil suçunu itiraf etti

20.06.2023 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşanan vahşet Türkiye'yi sarstı. Bir evdeki derin dondurucuda 4 kişinin parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu. Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı ise polisin operasyonuyla Çeşme'de yakalandı. İzmir Valiliği yaptığı açıklamada "Türkmenistan uyruklu S. H.'nin Çeşme'de yakalandığını belirterek "Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S.H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etmiştir." ifadelerini kullandı.

İzmir'de derin dondurucuda 4 ceset bulunmuştu! Valilik duyurdu: Yakalanan katil suçunu itiraf etti

İzmir Valiliği, Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli Çeşme ilçesinde yakalandığını bildirdi.

"KISKANÇLIK SEBEBİYLE İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ"

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

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KAN DONDURAN OLAY

Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu.

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Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmişti

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Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti. (AA)

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