HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de dev FETÖ operasyonu! 218'i görev başındaydı

İzmir'de dev FETÖ operasyonu! 218'i görev başındaydı

19.01.2021 07:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir'de dev FETÖ operasyonu! 218'i görev başındaydı

Son dakika haberine göre İzmir merkezli 62 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 218'i muvazzaf 238 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların, örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak TSK içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifrelerle kısa görüşmeler yaparak örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen ve Teğmen olmak üzere farklı rütbelerden 218’i muvazzaf, 20’si ihraç toplamda 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 62 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

156'SI GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı verilen 238 şüpheliden 156'sı gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 133 şüphelinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 40 şüphelinin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan görev yaptığı öğrenildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadıDomuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı
51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü profesör evinde ölü bulundu

Ünlü profesör evinde ölü bulundu

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!

Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Demir çubuklarla dövdükleri adamın arabasına el koyup çocuğunu kaçırdılar

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

İzmir’de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü

Bir anda oldu! 14 araç hasar gördü

İzmir’de yangın paniği: 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Denizli 03.41'de sallandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.