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  4. İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı

İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2020 13:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan kadının üst aramasında, 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira bulundu.

İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, cami çevrelerinde dilenenlere yönelik denetim yaptı.

Dilencilik yapan kişiler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

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Bostanlı Beşikçioğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı öne sürülen E.Ö'nün üzerinde, 7 çeyrek, 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira çıktı.

Dilencilerin topladıkları çeşitli miktarlardaki paraya tutanakla el kondu.

Dilencilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira ceza kesildi.

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AA

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