HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de doktora 'bebeğime neden bakmıyorsun?' şiddeti! Yumruk atıp, bıçak çekti

İzmir'de doktora 'bebeğime neden bakmıyorsun?' şiddeti! Yumruk atıp, bıçak çekti

15.03.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 1 aylık bebeğine bakılmadığını öne sürüp asistan doktor Emre Arslan'a yumruk atarak bıçak çektiği öne sürülen G.D., gözaltına alındı. Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirterek, G.D.'ye acil serviste beklemelerini söyledi. Ancak G.D. bir süre sonra Arslan'ın odasına çıkıp 'Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?' diye sorup önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti.

İzmir'de doktora 'bebeğime neden bakmıyorsun?' şiddeti! Yumruk atıp, bıçak çekti

Olay, 13 Mart günü saat 08.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. G.D., eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine getirdi. Doktorlar, bebeği, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirterek, G.D.'ye acil serviste beklemelerini söyledi.

'BEBEĞİME NEDEN BAKMIYORSUN?'

Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen G.D., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. G.D., bebeğini kontrol için servise gelmediği gerekçesiyle Arslan’ın odasının kapısını yumrukladı. G.D. kapıyı açan Arslan'a, 'Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?' diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. G.D., iddiaya göre küfrederek bağırdı. Odasının kapısını kapatıp içeriye giren Arslan, G.D.'nin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar çıktı. G.D., doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. Şüpheli, servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle bebeğini ve eşini de alıp hastaneden ayrıldı. Arslan, G.D.'den şikayetçi oldu.

14 Mart Tıp Bayramı'nda doktora darp! Vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı14 Mart Tıp Bayramı'nda doktora darp! Vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, G.D.'nin evine baskın yaptı. Ekipleri görünce evin bahçesinin duvarından atlayan G.D., kısa süreli takiple yakalandı. Gözaltına alınan G.D.'nin geçmiş dönemde çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.

Screenshot_6

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes büyük şok yaşadı! Güvenlik kamerası anbean kaydettiHerkes büyük şok yaşadı! Güvenlik kamerası anbean kaydetti
Çeçen lider Kadirov video paylaşıp Ukrayna'yı tehdit etti: Teslim olmazsanız bitiririzÇeçen lider Kadirov video paylaşıp Ukrayna'yı tehdit etti: Teslim olmazsanız bitiririz
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet DavutoğluKılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açıkladı! Seda Sayan'dan nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

Canlı yayında açıkladı! Seda Sayan'dan nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

Motorin fiyatına indirim geldi!

Motorin fiyatına indirim geldi!

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

Gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.