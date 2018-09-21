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İzmir'de düğmeye basıldı! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 09:02 | Son Güncelleme

İzmir'de, terör örgütü FETÖ ile bağlantılı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de düğmeye basıldı! Gözaltılar var

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Anahtar Kelimeler:
izmir FETÖ

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