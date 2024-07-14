İzmir'de elektrik akımına kapılmışlardı! Tepki çeken anlar: Konak Belediye Başkanı anlatırken...

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, Konak ilçesi Alsancak semtinde yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

KONAK BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dün kentte etkili olan sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılarak iki vatandaşın yaşamını kaybettiği olay yerinden devam eden incelemelere katıldı.

Burada yetkililerle ve sokak sakinleriyle görüşen Mutlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GÜLEREK KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mutlu'nun konuşmasını gülerek yapması ise dikkat çeken bir detay oldu.

"AFFEDİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 2 kişinin yolda yürürken elektrik akımına kapılarak ölmesinin affedilecek bir yanının olmadığını söyledi.

Mutlu, olayın neden gerçekleştiğinin tespit edilmesi için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"BU İHMALİ KİMİN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKACAK"

Bir soru üzerine Mutlu, bölgedeki elektrik hattının standartlara çok uymayan bir derinlikte yapıldığını iddia ederek, "80 santim derinlikte olması gereken kablolar, gördüğümüz kadarıyla 30 santimde ve üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda, gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar." dedi.

DAHA ÖNCE DE DUMANLAR ÇIKMIŞ

Öte yandan iki kişinin elektrik akımına kapıldığı rögardan 9 Ocak 2024'te etkili olan sağanak sırasında dumanların çıktığı görüntüler de ortaya çıktı.

Dünkü kaza anını kaydeden kameranın 7 ay önce çektiği bu görüntülerde rögar deliklerinden dumanın yükseldiği, rögarın üzerine uyarıcı duba konulduğu görülüyor.

Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

