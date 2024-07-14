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  4. İzmir'de elektrik kaçağı faciasında hayatını kaybetmişti! Tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'in son videosu ortaya çıktı

İzmir'de elektrik kaçağı faciasında hayatını kaybetmişti! Tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'in son videosu ortaya çıktı

14.07.2024 00:37
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14.07.2024 00:37
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23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapılarak arkadaşı İnanç Öktemay ile birlikte hayatını kaybetti. Acı olay Türkiye'yi ayağa kaldırırken, tıp fakültesi öğrencisi olan Özge Ceren Deniz'in son videosu ise izleyenlerin yüreklerini burktu.

Konak ilçesinde geçtiğimiz sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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SON VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan Özge Ceren Deniz'in son videosu da ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Deniz'in neşeli hali izleyenlerin yüreklerini burktu. Deniz'in memleketi Osmaniye'de bugün defnedileceği belirtildi.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
İzmir elektrik konak
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