İzmir'de elektrik kaçağı faciasında hayatını kaybetmişti! Tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'in son videosu ortaya çıktı

Konak ilçesinde geçtiğimiz sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

SON VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan Özge Ceren Deniz'in son videosu da ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Deniz'in neşeli hali izleyenlerin yüreklerini burktu. Deniz'in memleketi Osmaniye'de bugün defnedileceği belirtildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

