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  4. İzmir'de emekli binbaşı Hasan Adnan Cengiz evinde ölü bulundu

İzmir'de emekli binbaşı Hasan Adnan Cengiz evinde ölü bulundu

04.01.2021 01:22 | Son Güncelleme:
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İzmir'de emekli binbaşı Hasan Adnan Cengiz evinde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan emekli binbaşı Hasan Adnan Cengiz (69) evinde ölü bulundu. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine, soruşturma başlatıldı.

Olay, pazar günü saat 19.30 sıralarında Atilla Mahalesi, 491 Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi.

Kendisinden bir süredir haber alamayan Hasan Adnan Cengiz'in yakını durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, defalarca kapıyı çalmalarına rağmen Cengiz'e ulaşamadı. Ekipler, Cengiz'in bakımına yardımcı olan arkadaşında bulunan anahtarla içeri girdi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Mutfakta yüzüstü şekilde halının üzerinde Cengiz'i hareketsiz gören polis, durumu sağlık ekiplerine bildiridi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye tabinin yaptığı incelemede Cengiz'in ölümü şüpheli bulundu. Olay yerine gelen, savcının incelemesinin ardından Cengiz'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Hasan Adnan Cengiz'in yalnız yaşadığı ve emekli binbaşı jandarma pilotu olduğu öğrenildi. (DHA)

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