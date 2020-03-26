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İzmir'de endişelendiren görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

İzmir'de, Nakliyeciler Sitesi'nde, şoför ve diğer nakliye görevlilerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uymadığı ve kalabalığa rağmen hiçbir önlem alınmadığı gözlendi.

İzmir'de endişelendiren görüntü

Türkiye'de, uzmanlar sık sık vatandaşları zorunlu haller dışında evde kalmaları, dışarı çıkmak zorunda olduklarında ise sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarırken, bazı yerlerde bu uyarılar dikkate alınmıyor.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde de vatandaşların 1 metre kuralarına uymadıkları, banklarda yan yana oturdukları ve hiçbir önlem almadıkları görüldü.

Nakliyecilerden Emre Yaşar, site içerisinde hiçbir önlem alınmadığını belirterek, "Burada insanlar iç içe oturuyor, hiçbir önlem alınmadı.

Bunca yükü sırtlayan kamyoncu milletine bakılmıyor, normal zamanlarda burada bizim için bir tesis bile yapılmadı. Bizler ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Bir diğer nakliyeci İbrahim Peyke de, Türkiye'nin her yerinde insanlar evde otururken, Nakliyeciler Sitesi'nde akıl almaz bir kalabalık olduğunu vurgulayarak, "Burada her milletten insan var. Yurt dışına gidip gelen şoför arkadaşlar da var.

Şoförler her yere gidip gelen meslek grupları. En önce önlem alınması gereken yer burası olmalıyken, buradaki durum berbat" dedi.

Diğer nakliyeciler ve şoförler de durumdan endişe duyduklarını dile getirirken, site yönetimi ise bir açıklama yapmadı.

(DHA)

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