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İzmir'de endişelendiren manzara! Hepsi sahile vurdu

23.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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İzmir'de endişelendiren manzara! Hepsi sahile vurdu

İzmir'in Foça ilçesinde bugün sahile inenler korkutan bir görüntü ile karşılaştı. Sahile vuran ölü balıkların tedirginliğe neden olduğu bölgede yavru balıklar belediye temizlik ekipleri tarafından toplandı.

Yeni Foça Mahallesi'ndeki plajda çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü. Kıyıya vuran yavru balıkları gören vatandaşlar gördükleri manzara karşısında tedirgin oldu. Bazı vatandaşlar, zehirli atıkların balıkların ölümüne neden olduğunu iddia ederken, bazı vatandaşlar ise kaçak avlanmaya karşı yapılan denetimler sırasında yakalanmaktan korkan balıkçıların küçük olması sebebiyle yavru balıkları denize dökmüş olabileceğini iddia etti.

'ÖLENLERİ SATAMAYACAKLARI İÇİN DENİZE ATIYORLAR'

Yeni Foça Mahallesi sakinlerinden Mustafa Öngen, “Korona olduğu için yaz kış buradayım. Fakat ilk defa böyle bir durum gördük. Tedirgin olduk. Buradaki çöpçülerin anlattığına göre ölenleri satamayacakları için gırgırlardan küçük balıkları denizlere atıyorlarmış. Böyle küçük küçük balıkları da tuttukları zaman balıkların da nesli tükeniyor" dedi.

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'SAHİLİN TAMAMI BALIKLA KAPLANMIŞTI'

Foça ilçesinde yaşayan Feyzi Bakaye isimli vatandaş da, balıkçı teknelerinin ağlarına takılan küçük balıkları denize atmaları nedeniyle karaya vurduklarını söyledi. Bakaye, "Çoğu kopez balıklar. Ufak balıklar avlanma yasağının altındaki, normal santiminin altındaki balıklar. Ceza yememek için bunları temizliyorlar. Balıkları açıktan atıyorlar, poyrazla karaya geliyor. Bu olay zehirlenme değil, büyük balık kovalaması da değil. Sabah saatlerinde sahilin tamamında balıklar vardı. İnsanlar da ne olduğunu bilmediği için 'acaba sahilde zehirlenme mi var?' diye soruyorlar. Zehirlenme falan değil bu. Denizin dibini sıyırıyorlar, başka da bir şey değil" diye konuştu.

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İHA

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