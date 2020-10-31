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İzmir'de enkazın altından köpeğiyle birlikte kurtarılmıştı! 'Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın?'

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çöken binanın altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra kurtarıldı. Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarılan İnci'nin enkazdan çıkarıldıktan sonra söylediği ilk sözler öğrenildi. O anları anlatan Doğan, İnci'nin kendisine 'Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın' dediğini söyledi.

Ege'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra bir kişi kurtarıldı. Depremde enkaz altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarıldı. İnci enkaz altında kurtarılmayı beklerken, "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın" dedi. UMKE görevlisi Dğan, bir yandan İnci'yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı. Edanur Doğan, İnci'nin kurtarılması için 7 saat boyunca seferber oldu.

'UYUMAMASI İÇİN SÜREKLİ KONUŞTUK'

Edanur Doğan, deprem olduğunu duyar duymaz Aksaray’dan geldiklerini belirterek, "İnci’den haber aldık, köpeğinin de sesi geliyordu. Deprem sırasında evde yalnız olduğunu söyledi. İnci ile sürekli konuştuk, uyumaması için. Korktuğunu, üşüdüğünü söyledi. Köpeğinin de kurtarılmasını söyledi. Tıbbi müdahaleyi yapmak için sürünerek enkaz altına girdik. Önce köpeğini kurtardık. Sonra İnci’ye ulaştım. Çok korkmuştu. Sakinleştirmeye çalıştım. Ellerimi tutmak istedi. Tabii ki tutarım dedim. Çok farklı bir duygu hissettim. İnsan hayatını kurtarmanın tarifi yok. Dar bir alandaydı. Keskin demir parçaları vardı. Çok zordu ama İnci’nin hayatını kurtarmaya adamıştım kendimi. Önemli olan İnci’ydi. Biraz sohbet ettik. Daha da sakinleşmeye başladı. '11 yıldır keman çalıyorum, yaralarım iyileşir mi' diye sordu. 'Bacaklarımı oynatamıyorum' dedi. Yarı oturur pozisyondaydı" dedi.

İHA

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