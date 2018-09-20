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İzmir'de estetik faciası!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 06:36 | Son Güncelleme

İzmir'deki estetik facialarına yenisi eklendi. İngiltere'den İzmir'e popo dikleştirme ameliyatı olmak için gelen 29 yaşındaki üç çocuk annesi TV spikeri Leah Cambridge ile karın germe denilen liposuction ameliyatı olan iki çocuk annesi Meral Kurtulan'ın hayatınlarını kaybetmesinin ardından geçtiğimiz gün İzmir'de üçüncü estetik faciası yaşandı.

İzmir'de estetik faciası!

Burcu Şahin'in dudakları, iddiaya göre güzellik merkezinde "malzemeci" olarak çalışan kişinin yaptığı uygulama nedeni ile deformasyona uğradı.

'DAMARIM ÇATLADI'

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtan kadın kuaförüne silikon yaptırdıktan sonra dudaklarını kaybetme tehlikesi yaşayan hemşire Merve Keleş olayı hafızalardan silinmezken, buna benzer bir yeni vaka İzmir'in Konak İlçesi Hatay semtinde yaşandı. Reklam ve tanıtım şirketinde çalışan 35 yaşındaki Burcu Şahin, Hatay semtindeki bir güzellik merkezine gitti. Şahin'in dudakları, iddiaya göre büroda çalışan Bülent isimli bir malzemecinin yaptığı müdahale sonrası tanınmayacak hale geldi. Dudak içindeki damarın çatladığını belirten genç kadın, avukatları aracılığıyla bu güzellik merkezini şikayet edeceğini duyurdu. Şahin, dudaklarının bu hale gelmesi nedeniyle sokağa çıkamadığını ve işten ayrıldığını belirtirken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

'PEŞLERİNİ BIRAKMAM'

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; güzellik merkezindeki yetkililerle yazışmaları ve görüşmeleri olduğunu söyleyen Şahin, "2 bin TL'lik ücretin 200 TL'sini kredi kartından, kalanını nakit ödedim. Asıl canımı acıtan, yaptıkları hatayı kabullenmemeleri. Bir de bana utanmadan, 'Burada yaptırdığını ispatlayamazsın' diyorlar. Ancak oradaki kişi doktor değil. Bildiğim kadarı ile malzemeci adama bu işi yaptırdılar. İşlem öncesi ilaç vermeleri gerekiyormuş. Bunu sonradan öğrendim, onu da yapmadılar. Dünyam karardı. Bunların peşini asla bırakmayacağım" dedi.

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izmir estetik estetik faciası

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