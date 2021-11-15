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  4. İzmir'de kan donduran cinayet! Evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İzmir'de kan donduran cinayet! Evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

15.11.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde, Şerafettin Delibaş (49), evine giderken sokakta tartıştığı kişiler tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de kan donduran cinayet! Evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 sokakta meydana geldi. Şerafettin Delibaş evine giderken, sokakta karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Delibaş’a tabanca ile ateş açıldı. Göğsünden vurulan Delibaş kanlar içerisinde yere yığılırken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Şerafettin Delibaş, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Delibaş’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, Delibaş’ı vurarak öldüren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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