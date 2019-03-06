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İzmir'de fabrika yangını! Büyük zarar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 07:58 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangında, 2 milyon liralık maddi zarar meydana geldi.

İzmir'de fabrika yangını! Büyük zarar

Yoğurtçular Mahallesi 6441 Sokak'ta kurulu bulunan plastik fabrikasında, dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, plastik fabrikası kullanılmaz hale geldi.

İşletme sahibi Mustafa Kızıltepe, maddi zararının yaklaşık 2 milyon TL olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: DHA

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izmir fabrika yangını

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