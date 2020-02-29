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  4. İzmir'de faciadan dönüldü! Atılan şişe, seyir halindeki otomobilin camını patlattı

İzmir'de faciadan dönüldü! Atılan şişe, seyir halindeki otomobilin camını patlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 08:32 | Son Güncelleme

İzmir'de, ormanlık alandan yola atılan cam şişe, seyir halindeki hafif ticari aracın ön camına isabet etti. Trafiğin yoğun olduğu saatte şişenin araca isabet ettiği anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Buca- Gaziemir Çevreyolu 6'ncı Sanayi Bölgesi yol ayrımında meydana gelen olayda, ormanlık alandan yola şişe atıldı. Şişe, bu sırada yoldan geçen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari aracın ön camına isabet etti. O anlar, başka bir hafif ticari aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin kaydedildiği aracın sürücüsü 1 çocuk babası Ali Gürhan (50), "Biz havalimanına gidiyorduk. Bu sırada yol kenarındaki ormanlık alandan bira şişesi atıldı. Rastgele atılan şişe, önümüzdeki hafif ticari aracın ön camına isabet etti. Ön camın parçalandığını gördük. Allah korudu, çok büyük bir kaza olabilirdi. Şişenin isabet ettiği aracın şoförü tecrübeliydi, panik yapmadı. Yol kenarına aracını çekti. Şişe bizim aracımıza da gelebilirdi. Üzücü bir olay olabilirdi. Neyse ki olmadı. Bu cinayete teşebbüstür. Başka bir şey değil. Çevre yolunda sürücüler araçlarını belli bir hızda kullanılıyor. Böyle bir durum zincirleme kazaya yol açıp hatta ölümle sonuçlanabilirdi. Yetkililer, o bölgedeki ormanlık alanlarda denetimi artırsın. Bu kişiler yakalanıp gerekli ceza uygulansın" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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